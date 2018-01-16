Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет встречу со своими доверенными лицами.

Сообщается, что дата встречи еще не определена, однако известно, что, согласно закону, она состоится в нерабочее время.

Вероятнее всего встреча пройдет на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц.

«В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень», — цитирует газета «Известия» пресс-секретаря предвыборного штаба Андрея Кондрашова.

Ранее Газета.ру сообщала, что Центральная избирательная комиссия опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта.

Напомним, что действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится 18 марта.