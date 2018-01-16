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Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами
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    Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

    2:11  16 Января 2018
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    Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

    Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет встречу со своими доверенными лицами.

    Сообщается, что дата встречи еще не определена, однако известно, что, согласно закону, она состоится в нерабочее время.

    Вероятнее всего встреча пройдет на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц.

    «В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень», — цитирует газета «Известия» пресс-секретаря предвыборного штаба Андрея Кондрашова.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Центральная избирательная комиссия опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта.

    Напомним, что действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится 18 марта.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #доверенные лица #выборы-2018
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