Москва, 16 января. Названы самые популярные мессенджеры в России и Москве. Как пишет институт современных медиа MomriInstitute, лидером стал WhatsApp, который установили более 70% пользователей.

В исследовании приняли участие жители городов с населением более 100 тысяч человек.

Как пишет газета «Известия», Viber используют 37% жителей столицы и 36% пользователей по всей России. 27% пользователей из Москвы и 32% опрошенных по всей России предпочитают пользоваться мессенджером «ВКонтакте».

23% москвичей и 19% россиян используют Telegram. Шире всего Telegram распространен среди молодых людей 18–24 и 25–34 лет; кроме того, мужчины пользуются этим мессенджером активнее, чем женщины, пишет новостной портал «Инфореактор». Также по данным исследования, большинство пользователей Telegram не подписаны ни на какие каналы.

Напомним, что летом прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями. Закон содержит определение понятия «организатор сервиса мессенджера», закрепляет круг его прав и обязанностей. Он вступил в силу с 1 января этого года.