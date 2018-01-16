Госдума предлагает чипировать сельскохозяйственных животных в России

Москва, 16 января. Депутат Государственной думы РФ Аркадий Пономарев подготовил письмо в Министерство сельского хозяйства с просьбой об активизации работы по подготовке документов о чипировании сельхозживотных.

По словам парламентария, данная мера необходима для определения точного количества сельскохозяйственных животных и птиц в стране и реальных объемов производимой сельхозпродукции.

В письме на имя главы Минсельхоза Александра Ткачева говорится, что с лета 2018 года в России должна начать работу система электронной ветеринарной сертификации, которая позволит отследить движение животноводческой продукции и вывести из оборота фальсифицированные продукты.

В материале «Парламентской газеты» отмечается, что, по мнению депутата, одновременно с введением ЭВС должна заработать и система чипирования сельскохозяйственных животных.