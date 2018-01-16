В Москве скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Москва, 16 января. Председатель исполнительного комитета движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в Москве в возрасте 72 лет.

«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в сообщении на странице политика в социальной сети Facebook.

Согласно имеющейся информации, 13 января Анпилов был госпитализирован в НИИ им. Склифософского с обширным инсультом, сообщает Свободная пресса. С тех пор он находился в состоянии комы.

Напомним, что политик считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов. Тогда он активно критиковал первого президента РФ Бориса Ельцина.