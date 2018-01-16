Пассажиры украинского поезда кололи дрова для печки в тамбуре, чтобы не замерзнуть

Киев, 16 января. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в Сети видео, на кадрах которого запечатлено, как пассажиры поезда «Одесса — Ужгород» рубят дрова, чтобы согреться в холодном вагоне.

Журавко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, которую прислали ему друзья. На кадрах видно, как пассажиры поезда, чтобы не замерзнуть по пути из Одессы в Ужгород, рубят дрова, чтобы затопить печку в вагоне. Причем колют дрова они прямо в тамбуре.

«Пенсильванский» уголек закончился. Пассажиры чтоб не замерзнуть, вынуждены рубить дрова для печки в вагоне. А какое было многообещающие начало», — возмутился Журавко.

Пассажиры рассказали, что на улице во время съемки видео было минус 19 градусов. Чтобы согреться, мужчины кололи дрова по очереди.

«По мнению сегодняшних реформаторов, именно так выглядит Европейская страна», — комментирует запись Журавко.

Ранее в понедельник стало известно, что Министерство экономического развития и торговли Украины приняло решение снять санкции, наложенные на российскую компанию «Южтранс». До введения ограничений «Южтранс» поставлял на украинскую территорию около 70-80 тысяч тонн антрацита, который добывается на шахтах в Ростовской области.