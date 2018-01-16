Выборы-2018: сведения о каждом кандидате займут одинаковую площадь в бюллетене

Москва, 16 января. Информация о каждом кандидате в президенты России займет одинаковую площадь в бюллетене вне зависимости от объема. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Формы бюллетеня, который будет использован на предстоящих выборах президента РФ 18 марта, были утверждены ЦИК в этот понедельник. Список зарегистрированных кандидатов будет указан в бюллетене в алфавитном порядке.

«Понятно, что объем сведений о каждом кандидате может быть достаточно разным, и для этого в нашем постановлении предусматривается, что каждому кандидату отводится одинаковая площадь в избирательном бюллетене, вне зависимости от объема информации, размещаемой о данном кандидате», — сообщил Булаев.

Отмечается, что будут напечатаны более 111 миллионов избирательных бюллетеней.

Напомним, что ранее сообщалось о запуске официального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина: putin2018.ru и путин2018.рф.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта этого года. Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. По последним данным ВЦИОМ, за него готовы проголосовать более 80% россиян, которые намерены участвовать в выборах.

Владимир Путин. Биография.