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Украина
Азаров: Украину довели до ручки
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    Азаров: Украину довели до ручки

    0:51  16 Января 2018
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    Азаров: Украину довели до ручки

    Киев, 16 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров вступил в спор с одним из своих читателей в Facebook, заявившем о том, что Украину, находящуюся в очень тяжелом положении, могут спасти только непопулярные меры правительства. Азаров заявил в свою очередь, что хоть и страна «доведена до ручки», но спасти ее могут именно популярные меры властей.

    Азаров на своей странице привел высказывание одного из читателей, который посетовал, что «государство находится в таком тяжелом положении, что без очень непопулярных действий не обойтись». По его мнению, в таком положении власти будут обречены на ненависть простого народа.

    «Что правда, то правда. Украина «доведена до ручки». Но в чем Вы не правы — это то, что как раз для восстановления страны надо принимать исключительно популярные меры»,  — ответил Азаров.

    Бывший премьер подчеркнул, что такие меры, как прекращение конфликта в Донбассе, снижение искусственно завышенных цен и тарифов, «наведение элементарного порядка в управлении страной», как раз и являются популярными мерами.

    «Разве отмена всех идиотских реформ, ухудшающих жизнь простых людей — это непопулярная мера? Разве прекращение всех коррупционных схем по выводу капитала за рубеж — это непопулярная мера? Разве отмена всех дискриминационных ограничений на использование русского языка — это непопулярная мера?» — возмутился Азаров.

    При этом он подчеркнул, что «тяжелое состояние Украины — это как раз результат применения против народа Украины непопулярных мер (т.е. направленных против ее народа)». 

    Азаров: Украину довели до ручки

    Ранее Азаров резко раскритиковал новый законопроект о «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», заявив о «беспредельном» уровне «мракобесия» на Украине.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #азаров
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