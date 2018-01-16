Азаров: Украину довели до ручки

Киев, 16 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров вступил в спор с одним из своих читателей в Facebook, заявившем о том, что Украину, находящуюся в очень тяжелом положении, могут спасти только непопулярные меры правительства. Азаров заявил в свою очередь, что хоть и страна «доведена до ручки», но спасти ее могут именно популярные меры властей.

Азаров на своей странице привел высказывание одного из читателей, который посетовал, что «государство находится в таком тяжелом положении, что без очень непопулярных действий не обойтись». По его мнению, в таком положении власти будут обречены на ненависть простого народа.

«Что правда, то правда. Украина «доведена до ручки». Но в чем Вы не правы — это то, что как раз для восстановления страны надо принимать исключительно популярные меры», — ответил Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что такие меры, как прекращение конфликта в Донбассе, снижение искусственно завышенных цен и тарифов, «наведение элементарного порядка в управлении страной», как раз и являются популярными мерами.

«Разве отмена всех идиотских реформ, ухудшающих жизнь простых людей — это непопулярная мера? Разве прекращение всех коррупционных схем по выводу капитала за рубеж — это непопулярная мера? Разве отмена всех дискриминационных ограничений на использование русского языка — это непопулярная мера?» — возмутился Азаров.

При этом он подчеркнул, что «тяжелое состояние Украины — это как раз результат применения против народа Украины непопулярных мер (т.е. направленных против ее народа)».

Ранее Азаров резко раскритиковал новый законопроект о «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», заявив о «беспредельном» уровне «мракобесия» на Украине.