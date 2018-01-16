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Украина
Эксперт назвал два главных страха Порошенко
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    Эксперт назвал два главных страха Порошенко

    0:44  16 Января 2018  /обновлено: 1:01  16 Января 2018
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    Эксперт назвал два главных страха Порошенко

    Киев, 16 января. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не решил две главные проблемы в стране, которые ставят под вопрос его переизбрание на второй срок. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Выступая на пресс-конференции в Киеве, Бортник заявил, что двумя главными проблемами Порошенко он считает разочарование Запада и отношения с олигархами.

    «Первая проблема – поддержка Запада. Мы видим, что в отношении Петра Алексеевича наблюдается глубочайшее разочарование части западных элит в части того, что Петр Алексеевич обещал, и что он сделал со страной», – отметил аналитик.

    По его словам, Запад крайне неохотно будет ставить на Порошенко, так как Европу и США не устраивает ни то, как украинский президент поступает с западными деньгами, ни то, как он действует в Донбассе.

    Вторым опасным для Порошенко вопросом эксперт назвал отношения с украинскими олигархами.

    «Петр Алексеевич пришел к власти в значительной мере благодаря Фирташу, удержал власть в значительной мере благодаря Коломойскому, и в значительной мере продолжает удерживать власть благодаря Ахметову. И вопрос, на кого олигархи сделают ставки в 2019 году, — сегодня не решен», – подчеркнул Бортник, напомнив, что сейчас Порошенко находится в конфликте со всеми тремя олигархами.

    Напомним, что во время интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну летом прошлого года президент России Владимир Путин дал резко негативную оценку действиям Запада во время госпереворота на Украине в 2014 году. По словам российского лидера, Запад «оседлал коня недовольства» простых украинцев и не стал выяснять, что происходит в стране на самом деле.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #порошенко #запад #бортник #олигархи
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