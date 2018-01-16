Она была чудесным музыкантом: Налич прокомментировал смерть О'Риордан
Москва, 16 января. Российский певец Петр Налич назвал солистку ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан чудесным музыкантом.
Музыкант вспомнил вечеринку, организованную по случаю окончания музыкальной школы. Когда начались танцы, первый его «танец с поцелуями был под песню The Cranberries».
«Светлая ей память, она была чудесным музыкантом», — отметил Налич в интервью RT.
О’Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет. В полиции Лондона назвали смерть певицы «необъяснимой».
Ранее слова соболезнования выразил музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.
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