Она была чудесным музыкантом: Налич прокомментировал смерть О'Риордан

Москва, 16 января. Российский певец Петр Налич назвал солистку ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан чудесным музыкантом.

Музыкант вспомнил вечеринку, организованную по случаю окончания музыкальной школы. Когда начались танцы, первый его «танец с поцелуями был под песню The Cranberries».

«Светлая ей память, она была чудесным музыкантом», — отметил Налич в интервью RT.

О’Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет. В полиции Лондона назвали смерть певицы «необъяснимой».

Ранее слова соболезнования выразил музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.