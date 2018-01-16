Соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries выразил президент Ирландии

Дублин, 16 января. Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил свои соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Соответствующее заявление распространила пресс-служба президента.

«С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе», – заявил Хиггинс.

Он вспомнил, как с ней его познакомил политик из ее родного города Лимерика Джим Кемми. По словам Хиггинса, смерть О'Риордан является большой потерей для всех, кто поддерживает ирландскую музыку.

Долорес О’Риордан скончалась в понедельник в возрасте 46 лет. Она умерла в Лондоне, куда приехала, чтобы принять участие в студийной записи. Полиция уже назвала ее смерть «необъяснимой», пишет издание Ura.ru.