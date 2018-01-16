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Госдеп ответил Лаврову: Мы ищем мирное решение северокорейского кризиса
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    Госдеп ответил Лаврову: Мы ищем мирное решение северокорейского кризиса

    0:07  16 Января 2018
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    Госдеп ответил Лаврову: Мы ищем мирное решение северокорейского кризиса

    Вашингтон, 16 января. Вашингтон нацелен на поиск мирного дипломатического разрешения кризиса на корейском полуострове, заявил представитель госдепартамента США, комментируя недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Глава МИД России ранее выступил с критикой идеи встречи в Ванкувере, на которой будет обсуждаться ситуация вокруг КНДР. По словам Лаврова, формат встрече без представителей России и Китая приведет лишь выработке механизма дополнительного давления на Северную Корею.

    «Наша позиция не изменилась. Дипломатические варианты остаются жизнеспособными и открытыми, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути в области денуклеаризации Корейского полуострова», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепартамента.

    Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что убедить КНДР отказаться от ядерного оружия можно, только гарантировав безопасность Северной Кореи и организовав масштабные переговоры на самом высоком уровне. Президент РФ напомнил, что в руках Ким Чен Ына в настоящее время находится ракета огромной дальности, способная угрожать любому потенциальному противнику КНДР.  

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #кндр #лавров #китай #госдеп
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