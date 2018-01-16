Выборы-2018: ЦИК РФ составил рабочий блокнот в помощь зарубежным участковым комиссиям

Москва, 16 января. ЦИК России впервые подготовил рабочий блокнот для зарубежных участковых избирательных комиссий (УИК), которые будут образованы для голосования россиян за пределами страны. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Гришина на заседании Центризбиркома в понедельник отметила, что члены ЦИК впервые готовят рабочий блокнот УИК, предназначенный для организаторов выборов президента РФ за пределами России. По ее словам, это связано с тем, что на прошлых федеральных выборах работники участковых комиссий и МИДа просили, чтобы «был методический материал ЦИК России для такой специфической когорты наших организаторов выборов, как члены участковых комиссий за рубежом».

«По зарубежному мы сделали, я так считаю, лайт-версию, которая бы легко была освоена именно нашими коллегами-членами УИК за рубежом», — добавила она.

Также к рабочему блокноту отдельной тетрадью приложены образцы необходимых избирательных документов; файл будет передан коллегам в зарубежные УИК, уточнила секретарь ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что минимальной длиной бюллетеня на выборах-2018 будет формат А4, максимально возможной — вдвое больше.

По данным на 15 января, избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина, участвующего в выборах-2018 как самовыдвиженец, собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры при необходимых по закону 300 тысяч.