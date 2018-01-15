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Композитор Фадеев прокомментировал внезапную смерть солистки The Cranberries
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    Композитор Фадеев прокомментировал внезапную смерть солистки The Cranberries

    23:42  15 Января 2018
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    Композитор Фадеев прокомментировал внезапную смерть солистки The Cranberries

    Москва, 15 января. Скоропостижную смерть ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан прокомментировал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.

    «The Cranberries — это было то время, когда мы только начинали. Она появилась в 1990-е, и у неё была пара очень классных треков. Очень, очень жалко», – приводит его слова RT.

    Фадеев добавил, что О’Риордан получила известность в начале девяностых годов. По его словам, уже тогда некоторые ее песни были запоминающимися. Также он выразил свои соболезнования в связи со скоропостижной смертью певицы.

    «Уходят музыканты, уходят классные ребята, а кто приходит?.. Просто жаль классного музыканта», — добавил он.

    Напомним, что Долорес О’Риордан скоропостижно скончалась в возрасте 46 лет. Певица умерла в Лондоне, куда она приехала для участия в студийной записи. Подробности пока не известные, но полиция Лондона уже назвала ее смерть «необъяснимой».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #фадеев #the cranberries #ориордан
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