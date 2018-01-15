Видео испытания модернизированного ЗРК «Печора» на Украине появилось в Сети

Киев, 15 января. Украинская компания «Радионикс» совместно с конструкторским бюро «Луч» провела испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса С-125 М «Печора».

Видеозапись испытаний разместила в Facebook пресс-служба КБ. Сообщается, что «Печора» запустила модернизированную ракету 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

По данным пресс-службы, дальность поражения ЗРК теперь составляет 40 км, а максимальная высота целей может достигать 25 км.

ЗРК С-125 был разработан в 1961 году, модернизация С-125 М появилась в 1970 году. В России комплекс был снят с вооружения в середине 1990-х годов.

В начале января Украина показала испытания нового оперативнотактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром2». Эксперт Центра военнополитической журналистики Владимир Орлов заявил «Телеканалу 360», что на кадрах был представлен опытный образец, спроектированный на базе советского противокорабельного комплекса.