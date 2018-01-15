Глава МИД Турции обсудит с госсекретарем США планы Вашингтона по обучению курдов в Сирии

Анкара, 15 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен провести встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на которой будут обсуждаться планы Белого дома по обучению курдов в Сирии.

«Соединенные Штаты не могут принимать решения за всю коалицию. США должны определиться, на чьей они стороне. Завтра мы обсудим эту тему с Рексом Тиллерсоном», – сообщает министерство иностранных дел Турции.

По словам Чавушоглу, решение США о создании армии по защите границ Сирии из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), находящихся в оппозиции к сирийским властям, «приведет к хаосу в регионе».

Ранее полковник Томас Вил, являющийся начальником управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которую проводит возглавляемая США коалиция в Сирии и Ираке, рассказал о планах США создать «пограничную службу безопасности Сирии».

Напомним, что в декабре прошлого года, после вывода основных сил военной группировки России из Сирии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. При этом, российский лидер подчеркнул, что широкого применения ВКС РФ в Сирии уже не требуется.