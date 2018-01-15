Выборы-2018: в ЦИК назвали минимальную длину бюллетеня

Москва, 15 января. Минимальной длиной бюллетеня на выборах президента России будет формат А4, максимально возможной — вдвое больше. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, во вторник ЦИК рассмотрит последние три заявки — последние три партии, у которых были приняты документы 12 января.

«В любом случае, на сегодняшний день, если говорить о максимальном и минимальном размере бюллетеня: скорее всего, минимально — это обычный формат А4, максимальный — две длины А4», — сообщила Памфилова на заседании в понедельник.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее в понедельник стало известно, что проверкой подписей, который были предоставлены в ЦИК России кандидатами на пост президента, займутся около ста человек. В ЦИК сообщили, что кандидаты от политических партий, а также самовыдвиженцы, должны предоставить в ЦИК подписные листы с подписями избирателей не позднее 31 января 2018 года.

По данным на 15 января, избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина, участвующего в выборах-2018 как самовыдвиженец, собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры при необходимых по закону 300 тысяч.