Пять кандидатов претендуют на пост президента Российской шахматной федерации
Москва, 15 января. Российская шахматная федерация (РШФ) зарегистрировала пять кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщает официальный сайт РШФ.
Кандидатами на пост организации стали Эдуард Субоч, Заурбек Мальсагов, Иван Стариков, Сергей Нестеров и Андрей Селиванов.
Окончательный список кандидатов, как ожидается, будет сформирован 19 января. Выборы пройдут 3 февраля в Москве.
Ранее действующий глава РШФ Андрей Филатов объявлял о своих планах баллотироваться на новый срок.
Напомним, что в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин отметил особую роль шахмат в России. Об этом он заявил, выступая на командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске.
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