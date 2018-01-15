Первые машины проекта «Кортеж» уже передали в эксплуатацию

Москва, 15 января. Первые автомобили проекта «Кортеж» для первых лиц государства уже переданы в эксплуатацию, сообщил представитель ФГУП «НАМИ», являющегося разработчиком проекта.

Ряд СМИ ранее распространили информацию со ссылкой на неназванные источники, якобы сроки поставок первых автомобилей проекта сорваны.

Представитель НАМИ в интервью РИА Новости подчеркнул, что данная информация «не соответствует действительности».

«Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года», — сообщил источник.

По данным представителя НАМИ, в первом квартале 2018 года организация передаст еще несколько автомобилей в соответствии с графиком проекта.

В рамках проекта «Кортеж» создаются машины представительского класса специально для президента РФ. В производственную линейку входят лимузин, седан и минивэн, созданные на единой модульной платформе.

Старт проекту был дан в 2012 году, а полная линейка автомобилей должна появиться к концу 2018 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе очередной «прямой линии».

«Такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства. Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится. Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства», — заявил тогда Путин.

В конце октября появилось первое видео с испытаний седана президентского класса проекта «Кортеж».