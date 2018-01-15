Сирия: более 5 тонн гумпомощи доставили мирным жителям российские военные

Москва, 15 января. Более пяти тонн гуманитарной помощи были доставлены мирным жителям в двух провинциях Сирии российскими военными. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Карфа провинции Эль-Кунейтра и Маррат провинции Дейр-Эз-Зор. Населению доставлено более пяти тонн продуктов питания», – рассказал Евтушенко.

Он также рассказал о ходе акции «Юнармия России – детям Сирии!», в ходе которой 300 школьников начальных классов школы «Лива» в сирийском Алеппо получили рюкзаки со школьными канцелярскими принадлежностями и одежду, собранные российским юнармейским движением. Кроме того, 250 подарочных наборов со сладостями были переданы детям-сиротам, а также детям из малообеспеченных семей.

Евтушенко подчеркнул, что нормализация гуманитарной обстановки, а также примирение враждующих сторон остаются наиболее важными направлениями политического урегулирования в Сирии.

Напомним, что в ходе ноябрьской встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин призвал в разы нарастить объемы гуманитарной помощи жителям Сирии. Он также подчеркнул необходимость полностью разминировать территории САР и сохранить культурное и историческое наследие страны.