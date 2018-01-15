Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 

Хмеймим, 15 января. За минувшие двое суток в Сирии в свои дома вернулись 538 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

В ЦПВС сообщили, что продолжается совместная работа с руководством провинций по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев в свои дома.

Состоялась совместная рабочая поездка с губернатором провинции Дамаск в освобожденные от боевиков поселения Мугр-эль-Мир, Мазраат-Байт-Джинн и Байт-Джинн. В ходе поездки были спланированы мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры, оказанию гумпомощи жителям.

«Всего за двое суток в свои дома вернулись 538 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 368, в провинции Хама — 66, в провинции Алеппо — 74, в провинции Хомс — 30 человек», — говорится в сообщении Центра примирения.

Военные врачи российского Центра оказали медицинскую помощь шестидесяти сирийцам, 27 из которых дети.

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

В преддверии Нового года Путин в поздравлении президента Сирии Башара Асада отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР. Российский лидер «выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему».

1 Организация запрещена на территории РФ.