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Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 
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    Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 

    22:37  15 Января 2018
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    Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 

    Хмеймим, 15 января. За минувшие двое суток в Сирии в свои дома вернулись 538 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

    В ЦПВС сообщили, что продолжается совместная работа с руководством провинций по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев в свои дома.

    Состоялась совместная рабочая поездка с губернатором провинции Дамаск в освобожденные от боевиков поселения Мугр-эль-Мир, Мазраат-Байт-Джинн и Байт-Джинн. В ходе поездки были спланированы мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры, оказанию гумпомощи жителям. 

    «Всего за двое суток в свои дома вернулись 538 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 368, в провинции Хама — 66, в провинции Алеппо — 74, в провинции Хомс — 30 человек», — говорится в сообщении Центра примирения.

    Военные врачи российского Центра оказали медицинскую помощь шестидесяти сирийцам, 27 из которых дети.

    Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 

    Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. 

    Сирия: за двое суток 538 беженцев смогли вернуться в свои дома 

    В преддверии Нового года Путин в поздравлении президента Сирии Башара Асада отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР. Российский лидер «выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сирия #алеппо #хама #хомс #вксрф #дей-эз-зор
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