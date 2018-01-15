Проверкой подписей, предоставленных кандидатами в ЦИК, займутся около 100 человек

Москва, 15 января. Около ста человек займутся проверкой подписей, который были предоставлены в ЦИК России кандидатами на пост президента. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Двенадцатого января 2018 года в ЦИК России состоялась презентация помещения, в котором будет проходить прием подписных листов от кандидатов в президенты, процедура случайной выборки и проверка представленных подписных листов... В общей сложности при проверке подписей будет задействовано около 100 человек, в том числе сотрудники аппарата ЦИК, ФЦИ (Федеральный центр информатизаци, при ФАН) при ЦИК, эксперты-почерковеды, сотрудники избирательных комиссий, представители МВД и Минобороны», – гласит сообщение ведомства.

В ЦИК отметили, что кандидаты от политических партий, а также самовыдвиженцы, должны предоставить в ЦИК подписные листы с подписями избирателей не позднее 31 января 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК РФ завершил прием документов от кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах президента.

Напомним, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.