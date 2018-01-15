Собчак заявила, что не ведет корпоративы с момента начала президентской гонки

Москва, 15 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что с момента официального старта предвыборной кампании отказалась от ведения корпоративов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак якобы в разгар подписной кампании отправилась на Бали, где в качестве ведущей работала на корпоративе у одного миллиардера.

В эфире радио «Эхо Москвы» Собчак напомнила, что опубликовала видео со своим заявлением, в котором сообщила, что «закрывает временно этот вид заработка», как только стартует предвыборная кампания. Телеведущая добавила, что сейчас у нее «нет ни времени на это, ни физических сил, ни возможности совмещать свою работу сегодняшнюю с ведением корпоративов».

«Корпоратив, о котором идет речь, он был, если не ошибаюсь, дней за 10 до официального старта кампании… Других корпоративов у меня не было, и все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье, причем доказанное вранье», — заявила Собчак.

Как сообщалось ранее, Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», в интервью также заявила, что нигде больше не работает и все свои планы связывает с политикой.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Ранее в понедельник сообщалось, что избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры при необходимых по закону 300 тысяч подписей.

В минувшую пятницу ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым более 81% избирателей, готовых принять участие в выборах главы российского государства, поддержали бы Путина, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье.