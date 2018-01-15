выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Украина
Азаров: Украину довели до ручки
Общество
Собчак заявила, что не ведет корпоративы с момента начала президентской гонки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Собчак заявила, что не ведет корпоративы с момента начала президентской гонки

    22:20  15 Января 2018
    330

    Собчак заявила, что не ведет корпоративы с момента начала президентской гонки

    Москва, 15 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что с момента официального старта предвыборной кампании отказалась от ведения корпоративов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак якобы в разгар подписной кампании отправилась на Бали, где в качестве ведущей работала на корпоративе у одного миллиардера.

    В эфире радио «Эхо Москвы» Собчак напомнила, что опубликовала видео со своим заявлением, в котором сообщила, что «закрывает временно этот вид заработка», как только стартует предвыборная кампания. Телеведущая добавила, что сейчас у нее «нет ни времени на это, ни физических сил, ни возможности совмещать свою работу сегодняшнюю с ведением корпоративов». 

    «Корпоратив, о котором идет речь, он был, если не ошибаюсь, дней за 10 до официального старта кампании… Других корпоративов у меня не было, и все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье, причем доказанное вранье», — заявила Собчак.

    Как сообщалось ранее, Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», в интервью также заявила, что нигде больше не работает и все свои планы связывает с политикой.

    Выборы президента России назначены на 18 марта. Ранее в понедельник сообщалось, что избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры при необходимых по закону 300 тысяч подписей.

    Собчак заявила, что не ведет корпоративы с момента начала президентской гонки

    В минувшую пятницу ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым более 81% избирателей, готовых принять участие в выборах главы российского государства, поддержали бы Путина, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #собчак #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах

      20:39 15 Января 2018 467
      Читать
      16:38
      Вчера

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка
      14:53
      Вчера

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Вчера

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Вчера

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Вчера

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32642

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7501

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7195

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12730

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12294
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      21:16   15 Января 2018
      619
      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      19:16   15 Января 2018
      2509
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      4228
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      1334