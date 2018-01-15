Украина увеличила поставки товаров в РФ

Киев, 15 января. За первые 11 месяцев 2017 года украинская сторона увеличила экспорт товаров в Россию на 11,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) — до 3,58 миллиарда долларов. Об этом в понедельник сообщили эксперты Государственной службы статистики Украины.

Непосредственно импорт товаров на Украину из Российской Федерации вырос на 38,2% — до 6,33 миллиарда долларов.

При этом экспорт украинской продукции (за тот же период) в страны Евросоюза оценивается в 15,914 миллиарда долларов. Из ЕС на Украину было импортировано товаров на 18,831 миллиарда долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство экономического развития и торговли Украины приняло решение о снятии санкции с российского поставщика угля — компании «Южтранс». Ограничения были введены в конце октября 2017 года.