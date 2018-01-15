Собчак уволилась с телевидения ради карьеры политика

Москва, 15 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что нигде больше не работает и все свои планы связывает с политикой.

В эфире радио «Эхо Москвы» Собчак сообщила, что взяла отпуск на телеканале «Дождь» и в настоящее время нигде не работает.

«Я продолжу заниматься политикой, я очень хочу, и я с этим связываю большие свои планы», — заявила телеведущая.

Напомним, Собчак идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». По ее словам, она является кандидатом «против всех».

Выборы президента России состоятся 18 марта. Ранее в понедельник сообщалось, что избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры. При этом, согласно закону, Путину как самовыдвиженцу нужно было собрать лишь не менее 300 тысяч подписей.