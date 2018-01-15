Приложение «Яндекс.Такси» получило удобный чат для общения водителей с пассажирами

Москва, 15 января. Мобильное приложение «Яндекс.Такси» получило несколько функций, которые, как считают разработчики, сделают поездки более комфортными.

Прежде всего речь идет о новом, усовершенствованном чате, по которому пассажиры могут обсудить с водителями множество актуальных вопросов: уточнить место посадки или обговорить время прибытия машины в случае задержки из-за пробок.

Чтобы сделать такое общение еще удобнее, разработчики добавили функцию распознавания голоса: теперь не обязательно тратить время на длинные сообщения, достаточно «наговорить» нужную информацию, и робот сам преобразует ее в текст. И наоборот: написанный текст может быть преобразован в аудиосообщение. Для водителей эта функция особенно удобна, поскольку они смогут «переписываться» таким образом прямо во время движения.

Напомним, что еще летом прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внедрять новейшие цифровые технологии во все сферы жизни.

Владимир Путин. Биография