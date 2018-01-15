Эксперты выяснили, что чай в пакетиках может привести к раку и бесплодию

Москва, 15 января. Чай в пакетиках негативно влияет на здоровье людей, которые злоупотребляют им. Яд в составе напитка вызывает заболевания пищеварительной системы, почек и разрушает кости, а также может привести к онкозаболеваниям и бесплодию.

Как сообщает портал «Дни.ру», эксперты обращают внимание любителей пакетированного чая на то, что данный напиток имеет мало общего с настоящим чаем. При его изготовлении используют старые листья, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Данные соединения наносят серьезный вред почкам. При постоянном употреблении могут пострадать даже кости.

Эксперты также обращают внимание на то, что хлор, используемый для отбеливания бумаги, растворяется в воде. Помимо этого, бумажные пакетики часто имеют в своем составе эпихлоргидрин, который используется как пестицид. При взаимодействии с водой он становится более опасным, приводя к бесплодию, проблемам иммунной системы и раку.

Кроме того, в пакетики кладут фактически чайную пыль, а не листы, щедро разбавленную ароматизаторами.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что по данным ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, всего одна чашка горячего чая в день способна заметно снизить вероятность развития глаукомы или помутнения глаз.