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Украина
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Политика
Украина заранее проиграла России: судья объяснил, почему Киев не сможет привлечь Москву в Гааге
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    Украина заранее проиграла России: судья объяснил, почему Киев не сможет привлечь Москву в Гааге

    22:04  15 Января 2018  /обновлено: 23:15  15 Января 2018
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    Украина заранее проиграла России: судья объяснил, почему Киев не сможет привлечь Москву в Гааге

    Киев, 15 января. Попытки Украины привлечь Россию к Международному уголовному суду в Гааге в связи с потерей Крыма заранее обречены на провал, заявил в понедельник бывший судья Международного трибунала по Югославии Владимир Василенко. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

    По его словам, главным препятствием для запуска подобного процесса является Римский статут МУС, который должны признавать обе стороны конфликта, но по факту не признает ни одна. Украина признала юрисдикцию МУС, однако не ратифицировала Римский статут, Россия же не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись.

    Василенко полагает, что Киев не спешил с ратификацией из-за бывшего президента Украины Леонида Кучмы.  Судья полагает, что Кучма боялся сам попасть под Международный уголовный суд из-за дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

    Дело против РФ может быть зарегистрировано, если в МУС обратится не Украина, а Совбез ООН, однако в этом случае Россия может попросту наложить вето на данное решение.

    Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что крымчане сами определили судьбу региона, и что теперь «крымский вопрос» окончательно закрыт. Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в 2014 году и на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за его возвращение в РФ. 

    Владимир Путин. Биография 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #украина #крым #мус #гаага
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