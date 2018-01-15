Глава ЦИК РФ обсудила подготовку к выборам-2018 с послом ЕС

Москва, 15 января. Глава ЦИК России Элла Памфилова провела встречу с послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером, на которой обсуждался ход подготовки к выборам президента в России, в частности – работа миссий наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает официальный сайт Центризбиркома.

Встреча Памфиловой и Эдерера состоялась в понедельник. Главной темой встречи стало обсуждение подготовки к выборам президента РФ, а также работа ЦИК по укреплению взаимодействия с экспертным сообществом и политическими партиями.

«Элла Памфилова и Маркус Эдерер обсудили вопросы, направленные на взаимодействие и укрепление контактов между Евросоюзом и Россией, в том числе в рамках деятельности миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ на предстоящих выборах в марте 2018 года», – сообщает сайт ЦИК.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года. Владимир Владимирович Путин идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. К настоящему времени его избирательный штаб собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры.

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