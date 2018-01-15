ЦИК РФ рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц Жириновского 16 января

Москва, 15 января. Центральный избирательный комитет Российской Федерации 16 января планирует рассмотреть вопросы, связанные с регистрацией доверенных лиц лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который собирается принять участие в президентских выборах-2018. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.

Центризбирком также изучит постановление об открытии избирательного счета, регистрации доверенных лиц и уполномоченного по финансовым вопросам кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости» Олега Булаева.

Будут рассмотрены и вопросы о регистрации уполномоченных представителей и открытии счетов кандидатов от «Народной партии России» и «Родной партии» Ирины Волынец и Марины Копенкиной.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 60 активистов «Общероссийского народного фронта» стали доверенными лицами главы государства Владимира Путина, который намерен принять участие в выборах-2018.