Сирия итоги за сутки на 16 января 06.00: ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» более 80 поселений Алеппо, при теракте в Багдаде погибло 26 человек

Сирия, 16 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 более 80 населенных пунктов провинции Алеппо, при теракте в Багдаде погибло 26 человек, SDF проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» более 80 поселений Алеппо, выбили ИГ1 из ряда населенных пунктов Хамы.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в районе города Дума.

Курды: проводят массовые аресты в Ракке, обстреляли позиции ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в течение суток наблюдались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях городов Арбин и Хараста. Позже местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@ now_damascus), что в районе города Дума отмечались интенсивные перестрелки между армией САР и «Джейш аль-Ислам». Кроме того, САА вела артобстрел пунктов дислокации боевиков в окрестностях деревень Аль-Балилия и Аль-Касимия.

Боевики открыли минометный огонь по сирийской столице, писало в своем Twitter-аккаунте (@ now_damascus) агентство Damascus Now. Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

МИД Сирии осудил заявление США о создании отрядов «сил безопасности» на северо-востоке Сирии, передавало информагентство Damascus Now. Напомним, представители международной коалиции во главе с США сообщили о подготовке группировки бойцов SDF для контроля пограничных территорий Сирии и побережья Евфрата.

Провинция Алеппо

Утром военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что один из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» Хусейн аль-Али был информатором Национальных сил обороны (NDF). После того, как Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей силы освободили от террористов «Ан-Нусры» район высоты Аль-Хос, работавший под прикрытием боец NDF присоединился к правительственным войскам.

В течение дня САА при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться, зачищая от террористов «Ан-Нусры» поселения региона. Агентство Fars News передавало, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации освободила от исламистов «Джебхат ан-Нусры» территорию общей площадью 400 квадратных километров. По данным местных источников, правительственные войска выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из более чем 79 населенных пунктов в южной части региона. В конце дня военный источник писал на своей странице в Twitter (@sayed_ridha), что под контроль правительственных войск перешли деревни Хаубар и Абу Рувайл. Al-Masdar News передавало, что утратившие свои позиции боевики начали передислоцироваться на территорию соседней провинции Идлиб.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщало, что бойцы курдских отрядов ополчения обстреляли позиции Сирийской свободной армии (ССА) в районе города Азаз. В ответ ВС Турции нанесли удары по опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы сирийской армии восстановили мост недалеко от населенного пункта Аль-Ашара, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

Одна из немногочисленных группировок ИГИЛ1, скрывающихся в провинции Дейр-эз-Зор, распространила в Twitter (@izapsty620i) информацию, в соответствии с которой радикальными исламистами было совершено нападение на расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Миизля. Официально данные сведения не подтверждены. Случаи подобных информационных «контратак» неоднократно фиксировались в регионе. Военные эксперты отмечают, что такие меры направлены на поднятие боевого духа в рядах разрозненных группировок ИГ.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ RZHBSJSHVYHKOSy).

Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в этой части региона. Военный источник в сети Telegram (@NRVR11) сообщал, что боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами были зафиксированы в окрестностях деревни Шам аль-Хава. Позже военный Twitter-канал (@Wesal_TV) писал, что интенсивные перестрелки отмечались недалеко от населенных пунктов Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@alhaskaalhadth), что бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) проводят массовые аресты мирных жителей в северной части региона.

По данным военного источника в социальной сети Facebook (@snacksyrian), делегация американских военных посетила город Камышлы. В ходе визита военнослужащие США встретились с командованием Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть региона. Автор публикации отмечал, что на встречах обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» несколько поселений на северо-востоке провинции Хама. Об этом писал на своей странице в социальной сети Twitter (@freelaancenews) один из источников. Напомним, ранее боевики ИГ отбили ряд населенных пунктов в этой части региона у членов коалиции «Тахрир аш-Шам», сформировав таким образом небольшой анклав.

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Халфая, провели артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных вооруженных формирований, выступающих на стороне коалиции «Тахрир аш-Шам», в окрестностях поселений Аз Закат и Кафр Зета. В конце дня солдатам армии САР удалось взять под контроль населенный пункт Хажиле и холм Мушрифе. Об этом сообщало информагентство Damascus Now.

Ирак

На площади Хатин в Багдаде произошло сразу два взрыва, передавал военный источник в своем Twitter-аккаунте (@Mulhak). По данным информационного агентства Iraqi News, причиной происшествия стали самоподрывы террористов -смертников. В результате инцидента 26 мирных жителей иракской столицы погибли, еще 96 человек доставлены в больницы с тяжелыми ранениями. В конце дня на окраине города сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадало трое гражданских.

В провинции Анбар продолжилась операция иракской армии и отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» против террористов «Исламского государства». Информагентство Iraqi News писало, что в результате одного из рейдов правительственных войск было арестовано двое террористов ИГИЛ, скрывавшихся в городе Анна. Позже стало известно об еще одной группе взятых под стражу радикалов ИГ, которые прятались в населенном пункте Фаллуджа. В конце дня военный источник сообщил в Twitter (@DaeshCrimes), что в пустыне уничтожено четыре автомобиля «Исламского государства», и еще три транспортных средства террористов захвачено правительственными войсками.

Командование армии Ирака объявило о начале операции по зачистке от группировок «Исламского государства» долины реки Тигр к югу от Мосула. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@DavidMWitty1), поддержку правительственным войскам будут оказывать ВВС международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)