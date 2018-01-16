Кандидат в президенты Михаил Козлов: Я честный, тупой и решительный



Михаил Козлов – психолог, работавший на телешоу «Дом-2», баллотируется от «Партии социальной защиты». В своем эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что бы сделал в первую очередь на посту президента России, о создании министерства счастья, легализации легких наркотиков, а также о должностях в кабинете министров для Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

— Зачем вы идете на выборы, какова ваша цель?

— Я проблемой заемщиков занимаюсь уже 10 лет. У меня есть уже политическая партия, но незарегистрированная — «Кредитная амнистия». В России каждый день около 70 человек кончают жизнь самоубийством из-за кредитов и долгов, из-за давления коллекторов. Я пытался по-разному донести — и через телевидение, и через различные ток-шоу. Но ничего не меняется у нас в стране. Главная задача — показать россиянину, что если не сидеть дома и не страдать, не ругать всех подряд, а начать что-то делать, то любой человек может поучаствовать в выборах президента Российской Федерации. Не только поучаствовать, но даже проходить некоторые этапы. Влиять на то, что происходит вокруг него. Вторая задача — решить проблему 70 миллионов россиян. Показать власти, что 70 миллионов избирателей находятся под очень серьезным гнетом банкиров и коллекторов.

— Вы неоднократно заявляли, что готовы побороться с конкурентами в чистой финансовой схватке. Что это означает?

— Я говорил: без единого рубля. У нас нет никакого бюджета по избирательной кампании. Будем делать, не тратя ни своих денег, ни денег спонсоров. Ну, может, какие-то подаяния у добрых граждан мы будем принимать в виде, к примеру, билета до Новосибирска. Но сами тратить ничего не будем. Я буду показывать, что в этом мире можно делать все без денег.

— Но необходимы же средства для аренды помещений для штаба, еще какие-то затраты?

— Силой убеждения, силой увлечения. Мы запускаем реалити-шоу, и предлагаем: «Нужна нам фотостудия для съемок, мы вам ничего не платим, но мы вас пропиарим своим реалити-шоу». То есть только за счет убеждения и без всяких денег, все это возможно. Опыт большой есть, я провожу тренинги 13 лет, выпускники моих тренингов насобирали миллионы долларов на всякие благотворительные проекты. В этом я специалист — в силе убеждения других людей.

— Вас чаще всего ассоциируют с таким проектом, как «Дом-2». Как вы думаете, помогут ли вам получить голоса молодежи эта знаменитая «телестройка»?

— Продюсеры шоу говорили, что в России и Белоруссии 45 миллионов человек смотрят «Дом-2». По своему опыту скажу так: поехал я на «Остров Любви» в июле 2016 года, там был скандал. И сразу меня стали узнавать на улицах девочки до 15 лет и женщины после 50-ти. Это шоу я, в отличие от Ксении Собчак, не ругаю никогда, как и бывших своих партнеров. Говорю, что оно на самом деле оно полезно. Оно дает молодежи хоть какие-то модели поведения. В этом шоу даже слово «секс» нельзя произносить, надо говорить «волшебство». То есть это достаточно культурное шоу. Я рассчитываю, что за меня определенные люди проголосуют, не потому, что у них есть кредиты, а потому, что они смотрели «Дом-2».

— То есть благодаря «Дому-2» вы соберете голоса не только у молодежи?

— Вы знаете, и милиционеры, и служащие — все смотрят, но все боятся признаться. Все говорят: «У меня жена смотрит, и я смотрю иногда». Меня всегда инспекторы ГАИ отпускали, когда я говорил, что я психолог «Дома-2». Говорили: «Мы сочувствуем вам, Михаил».

— Назовите три самых важных тезиса вашей предвыборной программы.

— Самый главный тезис – спасти 70 миллионов россиян из кредитной кабалы. Запретить коллекторскую деятельность. Второе — изменить сознание россиян. Из сознания жертвы в сознание ответственности за все, что происходит в их жизни. Третье — создание министерства счастья. Как в Брунее. Чтобы государство ориентировалось не на НАТО, как в геополитике кому-то что-то доказать, а чтобы гражданин был счастлив. Измерять индекс счастья 1 января и 31 декабря подводить итоги. И смотреть — если индекс возрос, то правительство оставляем. Если нет, то в отставку и новое правительство набираем.

— На данный момент ваши друзья, знакомые, родственники готовы за вас голосовать?

— Готовы. Очень меня поддерживают и говорят, мол, давай уже. Но я говорю: рано. Я чуть позже начну собирать подписи.

— На прошлых выборах вы как избиратель за кого голосовали?

— Я голосовал за [бизнесмена Михаила] Прохорова. Но в этом году я созрел и сам.

— Как вы оцениваете свои шансы на выборах?

— Я рассчитываю на второе место на этих выборах. Если честно, я не верил, что мне подписи дадут собирать, но видите — получилось.

— Вы решили всерьез и надолго прийти в политику или это единовременное решение?

— Нет, это единовременный порыв. Я ехал 23 мая из Москвы в Минск, мне исполнилось в этот день 45 лет. И подумал: что я еще в жизни не пробовал? И решил — а не поучаствовать ли мне в выборах? Всего через 300 дней будут выборы президента. Мне эта идея показалась самому безумной. Но я решил дать себе слово, поэтому, чтобы не сворачивать с пути, я сразу в Instagram написал, что буду участвовать в выборах. Чтобы мне нельзя было идти назад. Но, если честно, политика мне не очень интересна. У меня свои представления об этом — что это не очень чистые вещи. Я не могу прогибаться под других. Скорее всего, я продолжу доносить до людей свои идеи, просто стану более популярным после выборов.

— То есть если эти выборы вы не выиграете, то на следующие уже пойдете?

— На следующие выборы, конечно, пойду через шесть лет. Но я не буду лезть во всякие депутаты какой-нибудь Мособлдумы. Все это не мое. А вот президент — это мне интересно. На этих выборах получу опыт, а к следующим более тщательно подготовлюсь.

— Напишите психологический портрет своего кандидата, то есть себя.

— Прямолинейный, честный, тупой и решительный. Именно тупой и решительный — это главное, чему я учу людей: быть тупыми и решительными. Сейчас поясню: у меня четыре высших образования — и МГИМО, и Академия народного хозяйства (РАНХиГС при Президенте РФ. — Прим. ФАН), я психолог-педагог. Но самое главное, я считаю, первое — военный университет. Я там изучал арабский и английский языки. Но самые ценные знания я получил на кафедре тактики. Там мне объяснили, что командир должен быть тупым и решительным — меньше думать, не заниматься самоанализом, а действовать. Я в жизни вначале действую, а потом уже думаю, нужно мне это было или нет. И мне это, в принципе, приносит результаты. У меня четверо детей, хотя я ни одного ребенка не планировал. Я такой человек: у меня от идеи до реализации проходит очень немного времени. Поэтому я человек простой, отдающийся. Я не очень жесткий при всей своей напористости.

— Представим, что вы стали президентом России. Вы пригласите в правительство коллег по «Дому-2», ту же Ольгу Бузову?

— Ольгу — точно. Ольга, на самом деле, человек очень мягкий, а Бородина более жестковатая и высокомерная. Вот Ольгу хорошо бы назначить министром социального развития, а Ксению Бородину — главой Центробанка: она прагматичная девушка.

— Какая главная социальная проблема страны, кроме кредитования?

— Бедность населения. Россия в прошлом году заняла четвертоеое место в мире по количеству миллиардеров. И при этом по официальной статистике у нас 20 миллионов живут в нищете. Это люди с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц. Плюс пьянство и алкоголизм. Я бы поставил продажу алкоголя и табачных изделий под жесткий контроль государства. И легализовал бы легкие наркотики.