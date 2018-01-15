Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

Сирия, 15 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 двух поселений Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, армия Ирака заявила о начале зачистки побережья Тигра от группировок ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» два поселения Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: противостоит САА в Дамаске.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и радикальными вооруженными группировками. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях деревень Аль-Балилия и Аль-Касимия. Также в районе населенного пункта Дума продолжаются бои между армией Башара Асада и «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры» населенных пунктов на юге провинции Алеппо. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@sayed_ridha), что под контроль правительственных войск перешли деревни Хаубар и Абу Рувайл. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки солдаты армии САР выбили радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» из более чем 79 населенных пунктов региона, освободив таким образом территории общей площадью 400 квадратных километров.

Провинция Даръа

На окраине провинции Даръа взорвался пассажирский автобус, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@24dotae). По данным автора публикации, транспортное средство было заминировано, СВУ сдетонировало, когда автобус двигался по трассе с пассажирами на борту. В результате происшествия пострадало 10 человек, среди которых бойцы «Хезболлы». По некоторым данным, пятеро раненных погибли по дороге в больницу. Официального подтверждения потерь от командования ливанского военизированного формирования не поступало. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок, действующих в регионе. Причины и подробности инцидента устанавливаются.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), действующей в регионе при поддержке ВКС РФ, и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам». По информации местного Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), столкновения сторон отмечаются в окрестностях населенного пункта Хувейн и в районе Тель Марак. Напомним, правительственные войска под прикрытием ВКС РФ движутся к стратегической авиабазе Абу Духур, освобождая от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории на пути своего следования. Несмотря на потери позиций, боевики оказывают ожесточенное сопротивление, атакуя бригады армии САР.

Ирак

Командование армии Ирака объявило о начале операции по зачистке от группировок «Исламского государства»1 долины реки Тигр к югу от Мосула. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@DavidMWitty1), поддержку правительственным войскам будут оказывать ВВС международной коалиции.

На юге Багдада произошел взрыв. Информагентство Iraqi News сообщает, что СВУ сдетонировало на обочине дороги. В результате инцидента пострадало три мирных жителя иракской столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)