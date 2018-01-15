выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Украина
Азаров: Украину довели до ручки
Весь мир
Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    22:30  15 Января 2018
    2126

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    Сирия, 15 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 двух поселений Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, армия Ирака заявила о начале зачистки побережья Тигра от группировок ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» два поселения Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе.  

    «Джейш аль-Ислам»: противостоит САА в Дамаске.

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    В Восточной Гуте продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и радикальными вооруженными группировками. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях деревень Аль-Балилия и Аль-Касимия. Также в районе населенного пункта Дума продолжаются бои между армией Башара Асада и «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры» населенных пунктов на юге провинции Алеппо. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@sayed_ridha), что под контроль правительственных войск перешли деревни Хаубар и Абу Рувайл. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки солдаты армии САР выбили радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» из более чем 79 населенных пунктов региона, освободив таким образом территории общей площадью 400 квадратных километров.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    На окраине провинции Даръа взорвался пассажирский автобус, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@24dotae). По данным автора публикации, транспортное средство было заминировано, СВУ сдетонировало, когда автобус двигался по трассе с пассажирами на борту. В результате происшествия пострадало 10 человек, среди которых бойцы «Хезболлы». По некоторым данным, пятеро раненных погибли по дороге в больницу. Официального подтверждения потерь от командования ливанского военизированного формирования не поступало. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок, действующих в регионе. Причины и подробности инцидента устанавливаются.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), действующей в регионе при поддержке ВКС РФ, и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам». По информации местного Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), столкновения сторон отмечаются в окрестностях населенного пункта Хувейн и в районе Тель Марак. Напомним, правительственные войска под прикрытием ВКС РФ движутся к стратегической авиабазе Абу Духур, освобождая от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории на пути своего следования. Несмотря на потери позиций, боевики оказывают ожесточенное сопротивление, атакуя бригады армии САР.

    Ирак

    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте

    Командование армии Ирака объявило о начале операции по зачистке от группировок «Исламского государства»1 долины реки Тигр к югу от Мосула. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@DavidMWitty1), поддержку правительственным войскам будут оказывать ВВС международной коалиции.   

    На юге Багдада произошел взрыв. Информагентство Iraqi News сообщает, что СВУ сдетонировало на обочине дороги. В результате инцидента пострадало три мирных жителя иракской столицы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #мосул #ирак #саа #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 15 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте
    Сирия новости 15 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» более 79 поселений Алеппо, боевики открыли огонь по Дамаску
    Сирия новости 15 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Алеппо
    Сирия новости 15 января 12.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки, при теракте в Багдаде погибло 26 человек
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах

      20:39 15 Января 2018 467
      Читать
      16:38
      Вчера

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка
      14:53
      Вчера

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Вчера

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Вчера

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Вчера

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32642

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7501

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7195

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12730

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12294
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      21:16   15 Января 2018
      619
      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      19:16   15 Января 2018
      2509
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      4228
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      1334