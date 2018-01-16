Сирия новости 16 января 07.00: ВКС РФ уничтожили пункт управления боевиков в Идлибе; США продолжают координировать действия оставшихся сил ИГ

Сирия, 16 января. ВКС РФ уничтожили пункт управления боевиков в Идлибе; США продолжают координировать действия ИГ1; САА перебрасывает подкрепление под Абу-Духур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили пункт управления боевиков в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ из нескольких населенных пунктов в провинции Хама.

«Исламское государство»:1 готовится нарушить снабжение «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пытаются удержать позиции в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), в пригородах Дамаска Харасте и Арбиле боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Фаджр аль-Умма» продолжают периодически обстреливать позиции 4 танковой дивизии САА и подразделений Республиканской Гвардии из минометов и стрелкового оружия, пытаясь удержать ранее занятые территории.

По данным Telegram-канала (@stepnews), вооруженные группировки, действующие в столичных пригородах могут вновь перейти в наступление на правительственные войска в районе базы бронетехники в Харасте. Для этого боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» попытаются отвлечь часть сил Республиканской гвардии, ударив с юга и юго-востока.

Если верить информации, появившейся в Twitter (@Sohayb_Masri1), на востоке провинции Дамаск под прикрытием мирных жителей находятся несколько сотен боевиков «Исламского государства» вместе со своими семьями. Отмечается, что, вероятнее всего, это те террористы, которые ранее проходили подготовку на военной базе США Ат-Танф. Не исключается, что их действия по-прежнему координируют американские военные инструкторы.

Провинция Латакия

Источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) пишет, что в случае успешного продвижения сирийской армии при поддержке ВКС РФ в Идлибе, боевики вооруженных группировок, вероятнее всего, попытаются прорваться из населенных пунктов Бдама и Кбана в сторону Айн-эль-Ханзира и Джуб-эль-Ахмара соответственно.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @nors2017 сообщает, что ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту управления боевиков в районе населенного пункта Бекфалун, в результате чего было разрушено два здания, уничтожено несколько автомобилей, а также, по данным некоторых СМИ, ликвидирован полевой лидер вооруженной группировки «Джунд аль-Малахим». Информация по потерям боевиков в живой силе уточняется.

Боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», а также вооруженные группировки «Джейш Идлиб аль-Хар», «Исламская партия Туркестана», «Джейш аль-Ахрар» и «Ахрар аш-Шам» в ближайшее время могут провести полномасштабную операцию против правительственных войск к югу от Абу-Духура, сообщает источник в Twitter (@watanisy). Для этого могут быть использованы резервы боевиков, находящиеся в районах горного хребта Джебель-эз-Завие и населенного пункта Маарет ан-Нуман.

По информации источника в Twitter (@SyriaWar2), из Маарет ан-Нумана в окрестности населенных пунктов Магарет-Марза и Храки были переброшены отряды подкрепления.

Как передает ливанское информационное агентство Al-Masdar, сирийское военное командование готовит переброску 124-ой бригады Республиканской гвардии в район авиабазы Абу-Духур с целью поддержать наступление САА на стратегически важный объект.

Провинция Хама

Как сообщает источник в Twitter (@op_shield), отряд «Исламского государства», действующий на северо-востоке провинции, вероятнее всего, попытается установить контроль над участком дороги Телль-Даман — Абу-Духур, чтобы нарушить снабжение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», обороняющихся на авиабазе.

По информации, распространяемой ресурсами сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам», отряд «Исламского государства» создает резервы в районе населенного пункта Азизия. Кроме этого, сообщается о возможном наступлении ИГ из района Терафи в сторону населенных пунктов Мреджеб-эш-Шимали и Рамлы.

По данным Telegram-канала (@World_On_Alert), сирийской армии удалось выбить силы боевиков «Исламского государства» из населенных пунктов Онк-эль-Джарра, Тота и Хджеле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)