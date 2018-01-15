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Историк рассказал, что кроется за желанием французов взыскать с РФ «царский долг»
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    Историк рассказал, что кроется за желанием французов взыскать с РФ «царский долг»

    21:37  15 Января 2018
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    Историк рассказал, что кроется за желанием французов взыскать с РФ «царский долг»

    Москва, 15 января. Группа граждан Франция потребовала от России погасить списанные большевиками долги, которые составляют 15 млрд франков, или 53 млрд евро. Историк и публицист Петр Мультатули объяснил причину подобных требований. По его мнению, рассказы о якобы долгах России являются историческим мифом.

    Ранее стало известно, что группа французов обратилась в Международную ассоциацию держателей российских займов с требованием взыскать с России долги, которые были списаны в 1918 году по указу Владимира Ленина. 

    По мнению Мультатули, разговоры о долгах Российской Империи — лишь исторический миф. Как отмечает историк, по данным на 1913 год внешний долг страны составлял около 8 млрд рублей. В то же время внешние долги Франции составляли на тот момент 12 млрд. Французы же заявили о необходимости возвращения 15 млрд франков, или 53 млрд евро.

    В интервью порталу «Царьград» историк отметил еще один важный аспект: если от России требуют погасить внешний долг Российской Империи, то значит, признают незаконный выход Прибалтики из состава государства, а также территориальные гарантии. В частности, Франция и Англия гарантировали Российской Империи Стамбул — Константинополь, всю Средиземноморскую Фракию, проливы, полностью всю Западную Армению, а также Восточную Пруссию.

    Он также обратил внимание на то, что современная Россия не является правопреемником Российской Империи. Тогда стоит поднимать вопрос и об обязательствах других государств по отношению к России. 

    Мультатули напомнил, что во время визита президента России Владимира Путина во Францию, его принимали в Версале. 

    «После императора Николая Александровича это был первый государственный деятель, которого они принимали в Версале, — напомнил историк. — Это была явно демонстрация особого отношения к Путину Макрона». 

    В связи с этим публицист делает выводы, что определенным силам во Франции не нравится столь хорошее отношение к Москве, и они хотят изменить вектор отношений двух стран.

    Историк рассказал, что кроется за желанием французов взыскать с РФ «царский долг»

    Встреча Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Версальском дворце состоялась 29 мая 2017 года. Тогда российский лидер заявил на совместной пресс-конференции, что убежден в том, что «фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры». При этом Путин напомнил, что ни одна из почти 500 французских компаний в последние годы, несмотря на все сложности, экономические рестрикции, с российского рынка не ушла. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #франция #макрон #российская империя
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