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Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО
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    Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

    21:16  15 Января 2018  /обновлено: 21:26  15 Января 2018
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    Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

    Москва, 15 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает Минобороны России, добавив, что российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Великобритании и Бельгии.

    «Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии», – отмечается в сообщении ведомства.

    В Минобороны РФ отметили, что российские бомбардировщики не отвечали на запросы служб за воздушным движением, однако не нарушали воздушные границы других государств. ВВС Великобритании получали информацию о перемещении российских ракетоносцев от союзников по НАТО.

    Напомним, что прошлым летом президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США и других стран-членов НАТО в Европе представляют собой угрозу для России, и Москва вынуждена на них реагировать. Он также напомнил, что вместо расширения боевых систем можно было бы заключить соответствующие двухсторонние договоры о безопасности военной помощи.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #вкс рф #минобороны рф #ту-160 #бельгия #британия
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