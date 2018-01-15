Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

Москва, 15 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает Минобороны России, добавив, что российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Великобритании и Бельгии.

«Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии», – отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что российские бомбардировщики не отвечали на запросы служб за воздушным движением, однако не нарушали воздушные границы других государств. ВВС Великобритании получали информацию о перемещении российских ракетоносцев от союзников по НАТО.

Напомним, что прошлым летом президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США и других стран-членов НАТО в Европе представляют собой угрозу для России, и Москва вынуждена на них реагировать. Он также напомнил, что вместо расширения боевых систем можно было бы заключить соответствующие двухсторонние договоры о безопасности военной помощи.