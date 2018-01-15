Фанатам Гарри Поттера: режиссер фильма «Магия превыше всего» – о мире чародейства в России. ФАН-ТВ
В Москве готовится к премьере короткометражный фильм под интригующим названием «Магия превыше всего». Выпускники ВГИКа сняли настоящее кино о русских волшебниках, вдохновившись фильмами о Гарри Поттере. В центре сюжета – жизнь магического сообщества современной России, в которой волшебники вынуждены скрываться от простых людей и подчиняться тайным заповедям Верховного Ведомства Магии и Чародейства. Картина стала выпускной работой для режиссера Екатерины Краснер и обещает увидеть свет уже этой весной. Смотрите на ФАН-ТВ эксклюзивное интервью с автором фильма.
– Екатерина, фильм «Магия превыше всего» – это ваша выпускная работа, и вы, собственно, режиссер. Сами фильм вы еще не видели?
– Мы видели его в стадии монтажа, но, конечно, еще не в финальной версии. То есть, мы сами его видели пока что без финальной музыки и без графики.
– Вы считаете, что в России существует другой мир – мир чародейства, магии и волшебства?
– Разумеется!
– И что об этом говорит? Как вы узнали об этом?
– Если честно, это те вещи, которые беспокоят как минимум ту команду, которая делала этот фильм, в том числе, сценаристов: то, что мы видим вокруг, то, что мы каждый день открываем новости и читаем, и те вопросы, которые возникают у человека, который существует, скажем так, в контексте публичного пространства страны.
– Ваш фильм – это русское прочтение «Гарри Поттера» или нечто другое?
– Сложный вопрос, в том смысле, что каждый человек может ответить на этот вопрос для себя. С одной стороны, это может быть вселенная Гарри Поттера, и часть группы считает так. Часть людей, которые работали на этом фильме. А часть людей считает, что это самостоятельная история, что это не имеет отношение к Гарри Поттеру. Вся команда, которая собралась для работы над этим фильмом, – это люди, которые закончили сейчас университет, которые выросли на каких-то сказках и относятся к ним серьезно. То есть, не относятся к ним как… Я не знаю, как обычно принято в России, как к низкому жанру.
– Какую задачу вы ставили перед собой, когда начинали работу над этим фильмом?
– Использовать магию как некую метафору социальных вещей. То есть, все-таки сделать кино для людей… Люди, которым это будет интересно, – это все-таки аудитория «16+». Одна из главных сюжетных линий – это двое братьев, один из которых маг, другой не маг. И брат не маг постоянно боится, стесняется и не понимает, как ему защитить своего брата, который живет с магами и подвергается практически буллингу. (От англ. bullying – агрессивное преследование одного из членов коллектива другими его членами, – прим. ред.) Любой нормальный человек к моему возрасту, к возрасту окончания университета, обладает этим жизненным опытом, в том числе, конфликтов в школе, конфликтов с друзьями. И иногда это доходит до отчаяния, опускаются руки, и ты не знаешь, как на эту ситуацию реагировать, и в каком-то смысле это наше переосмысление этой ситуации в виде кино.
– Что вы хотели в целом донести до зрителя, который посмотрит это кино?
– Даже если ты не согласен с чужой точкой зрения, какая бы она радикальной ни была, этот человек имеет право ее высказывать. И как бы человек ни был прав, надо с ним разговаривать, не надо как-то агрессивно решать этот вопрос. Разбирали сценарий, разбирали со словами Донбасс, Украина, что-то еще, то есть, какие-то маркеры вешали, объясняли ситуацию, совсем упрощая, на повестке новостей. Я искренне надеюсь, что это будет довольно-таки узнаваемо.
– Мы видим такие впечатляющие кадры в трейлере в фильму…
– Спасибо.
– Наши молодые киношники могут снимать на уровне западных?
– Не только молодые могут снимать на уровне западных. Мне кажется, что одна из главных проблем отечественного кино – это то, что мы не относится к нему серьезно. То, что мы очень критически заранее настроены к российским фильмам. Существует американское кино – и существуют все остальные национальные кинематографии.
– А в чем прелесть нашей кинематографии тогда?
– Ну, это нормальная кинематография нормальной европейской страны. Нельзя не сказать, что за последние несколько лет кино действительно очень сильно выросло. Потому что в последнее время стало появляться больше жанровых фильмов. Таких вот: понятно, что я иду на комедию; понятно, что я иду на боевик. Это нормально, просто в России принято относиться к кино как к высокому искусству, и точка. С точки зрения бизнеса, экономики и развития кино в целом, это такая, скорее, все-таки негативная тенденция, поскольку кино – это, в первую очередь, индустрия.
– Это проект абсолютно некоммерческий?
– Да, это абсолютно студенческая история, некоммерческая. Мы вложили туда все свои деньги – три человека, как минимум. Это я – режиссер, продюсер Олеся Паркер и оператор Сережа Федоров. Для нас с Сережей это была дипломная работа. Съемки шли 14-15 дней всего, а подготовка к ним длилась буквально полгода.
– Сейчас идет стадия постпродакшен, насколько я понимаю…
– Да.
– На нее вы тоже собирали средства, но уже народные, с помощью краудфандинга.
– Да, мы собрали около 520 тысяч.
– Почти сто человек задействованы в подготовке фильма, 12 актеров, если я не ошибаюсь, около шести гримеров. Вообще, для большого кассового фильма, конечно, это ничто, но, наверное, для фильма – выпускной, дипломной работы – это что-то новенькое?
– Да… Мы сами сшили костюмы в этот раз, например.
– Вы принесли один из элементов костюма с собой.
– Да, это, скажем так, жилетки. Конечно, вживую, она, наверное, выглядит не так, как в свете софитов на артистах…
– Симпатичная жилетка…
– Ее носили Стражи.
– Жилетка Стражей?
– Да. Волшебная полиция, – Екатерина показывает фотографии в артбуке, который принесла с собой. – Я собрала какие-то раскадровки, кадры со съемок и прочие вещи. Как рисовали персонажа, и потом, соответственно, как его снимали. Здесь, например, макет павильона и детали, то есть, собирали буквально со всех домов, складов, киноскладов, где что-то печатали... Как раз часть людей, которые снимались в массовке, приходила строить павильон.
– Предметы, которые окружают мир магов, волшебные палочки – кто их делал и как?
– Какие-то вещи делала наша художница-постановщица Саша Антонова просто своими руками.
– Я вижу волшебную палочку из березы!
– Да, да, это наша волшебная палочка…
– Это по-русски!
– Ее все хотя забрать, но пока что она одна. Каждый заходивший на съемки и говорил: «Это – мне! Можно?» – «Нет!» Делал мастер в Петербурге. Для каждого героя палочку рисовали, делали рисунок, ему отдавали. Он по рисунку делал палочку и делал ее в нескольких экземплярах, поскольку артисты ее могут сломать, но, кстати ни одной не сломали, на удивление.
– Картина уже была представлена на трех фестивалях. Расскажите, что это за фестивали, и каков был отклик?
– Мы представляли сам проект, показывали какие-то материалы, показывали несколько сцен. Это фестивали «Старконе», «Юниконе» в Минске и «Comic-Con Russia» в Москве. Люди задавали вопросы, смотрели. Слава Богу, уходили не так много с показов, обсуждений. Поэтому в целом, я надеюсь, что хороший пока что отклик.
– Когда этот фильм будет готов, когда его можно будет увидеть?
– Фильм, я надеюсь, можно будет увидеть в первой половине – середине марта.
– Где?
– Будет показ, пока что не анонсирую кинотеатр, в одном из кинотеатров Москвы. Мы надеемся, что это абсолютно бесплатный будет вход. Одновременно будет показ в Питере и в Минске.
– Будем ждать премьеры и с удовольствием на нее придем!
Смотрите также: «Искусство жениться», или Как не рассусоливать: актриса Ольга Павлюкова – об успехе в театре и кино. ФАН-ТВ
Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.