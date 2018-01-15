Фанатам Гарри Поттера: режиссер фильма «Магия превыше всего» – о мире чародейства в России. ФАН-ТВ

В Москве готовится к премьере короткометражный фильм под интригующим названием «Магия превыше всего». Выпускники ВГИКа сняли настоящее кино о русских волшебниках, вдохновившись фильмами о Гарри Поттере. В центре сюжета – жизнь магического сообщества современной России, в которой волшебники вынуждены скрываться от простых людей и подчиняться тайным заповедям Верховного Ведомства Магии и Чародейства. Картина стала выпускной работой для режиссера Екатерины Краснер и обещает увидеть свет уже этой весной. Смотрите на ФАН-ТВ эксклюзивное интервью с автором фильма.

– Екатерина, фильм «Магия превыше всего» – это ваша выпускная работа, и вы, собственно, режиссер. Сами фильм вы еще не видели?

– Мы видели его в стадии монтажа, но, конечно, еще не в финальной версии. То есть, мы сами его видели пока что без финальной музыки и без графики.

– Вы считаете, что в России существует другой мир – мир чародейства, магии и волшебства?

– Разумеется!

– И что об этом говорит? Как вы узнали об этом?

– Если честно, это те вещи, которые беспокоят как минимум ту команду, которая делала этот фильм, в том числе, сценаристов: то, что мы видим вокруг, то, что мы каждый день открываем новости и читаем, и те вопросы, которые возникают у человека, который существует, скажем так, в контексте публичного пространства страны.

– Ваш фильм – это русское прочтение «Гарри Поттера» или нечто другое?

– Сложный вопрос, в том смысле, что каждый человек может ответить на этот вопрос для себя. С одной стороны, это может быть вселенная Гарри Поттера, и часть группы считает так. Часть людей, которые работали на этом фильме. А часть людей считает, что это самостоятельная история, что это не имеет отношение к Гарри Поттеру. Вся команда, которая собралась для работы над этим фильмом, – это люди, которые закончили сейчас университет, которые выросли на каких-то сказках и относятся к ним серьезно. То есть, не относятся к ним как… Я не знаю, как обычно принято в России, как к низкому жанру.

– Какую задачу вы ставили перед собой, когда начинали работу над этим фильмом?

– Использовать магию как некую метафору социальных вещей. То есть, все-таки сделать кино для людей… Люди, которым это будет интересно, – это все-таки аудитория «16+». Одна из главных сюжетных линий – это двое братьев, один из которых маг, другой не маг. И брат не маг постоянно боится, стесняется и не понимает, как ему защитить своего брата, который живет с магами и подвергается практически буллингу. (От англ. bullying – агрессивное преследование одного из членов коллектива другими его членами, – прим. ред.) Любой нормальный человек к моему возрасту, к возрасту окончания университета, обладает этим жизненным опытом, в том числе, конфликтов в школе, конфликтов с друзьями. И иногда это доходит до отчаяния, опускаются руки, и ты не знаешь, как на эту ситуацию реагировать, и в каком-то смысле это наше переосмысление этой ситуации в виде кино.

– Что вы хотели в целом донести до зрителя, который посмотрит это кино?

– Даже если ты не согласен с чужой точкой зрения, какая бы она радикальной ни была, этот человек имеет право ее высказывать. И как бы человек ни был прав, надо с ним разговаривать, не надо как-то агрессивно решать этот вопрос. Разбирали сценарий, разбирали со словами Донбасс, Украина, что-то еще, то есть, какие-то маркеры вешали, объясняли ситуацию, совсем упрощая, на повестке новостей. Я искренне надеюсь, что это будет довольно-таки узнаваемо.

– Мы видим такие впечатляющие кадры в трейлере в фильму…

– Спасибо.

– Наши молодые киношники могут снимать на уровне западных?

– Не только молодые могут снимать на уровне западных. Мне кажется, что одна из главных проблем отечественного кино – это то, что мы не относится к нему серьезно. То, что мы очень критически заранее настроены к российским фильмам. Существует американское кино – и существуют все остальные национальные кинематографии.

– А в чем прелесть нашей кинематографии тогда?

– Ну, это нормальная кинематография нормальной европейской страны. Нельзя не сказать, что за последние несколько лет кино действительно очень сильно выросло. Потому что в последнее время стало появляться больше жанровых фильмов. Таких вот: понятно, что я иду на комедию; понятно, что я иду на боевик. Это нормально, просто в России принято относиться к кино как к высокому искусству, и точка. С точки зрения бизнеса, экономики и развития кино в целом, это такая, скорее, все-таки негативная тенденция, поскольку кино – это, в первую очередь, индустрия.

– Это проект абсолютно некоммерческий?

– Да, это абсолютно студенческая история, некоммерческая. Мы вложили туда все свои деньги – три человека, как минимум. Это я – режиссер, продюсер Олеся Паркер и оператор Сережа Федоров. Для нас с Сережей это была дипломная работа. Съемки шли 14-15 дней всего, а подготовка к ним длилась буквально полгода.

– Сейчас идет стадия постпродакшен, насколько я понимаю…

– Да.

– На нее вы тоже собирали средства, но уже народные, с помощью краудфандинга.

– Да, мы собрали около 520 тысяч.

– Почти сто человек задействованы в подготовке фильма, 12 актеров, если я не ошибаюсь, около шести гримеров. Вообще, для большого кассового фильма, конечно, это ничто, но, наверное, для фильма – выпускной, дипломной работы – это что-то новенькое?

– Да… Мы сами сшили костюмы в этот раз, например.

– Вы принесли один из элементов костюма с собой.

– Да, это, скажем так, жилетки. Конечно, вживую, она, наверное, выглядит не так, как в свете софитов на артистах…

– Симпатичная жилетка…

– Ее носили Стражи.

– Жилетка Стражей?

– Да. Волшебная полиция, – Екатерина показывает фотографии в артбуке, который принесла с собой. – Я собрала какие-то раскадровки, кадры со съемок и прочие вещи. Как рисовали персонажа, и потом, соответственно, как его снимали. Здесь, например, макет павильона и детали, то есть, собирали буквально со всех домов, складов, киноскладов, где что-то печатали... Как раз часть людей, которые снимались в массовке, приходила строить павильон.

– Предметы, которые окружают мир магов, волшебные палочки – кто их делал и как?

– Какие-то вещи делала наша художница-постановщица Саша Антонова просто своими руками.

– Я вижу волшебную палочку из березы!

– Да, да, это наша волшебная палочка…

– Это по-русски!

– Ее все хотя забрать, но пока что она одна. Каждый заходивший на съемки и говорил: «Это – мне! Можно?» – «Нет!» Делал мастер в Петербурге. Для каждого героя палочку рисовали, делали рисунок, ему отдавали. Он по рисунку делал палочку и делал ее в нескольких экземплярах, поскольку артисты ее могут сломать, но, кстати ни одной не сломали, на удивление.

– Картина уже была представлена на трех фестивалях. Расскажите, что это за фестивали, и каков был отклик?

– Мы представляли сам проект, показывали какие-то материалы, показывали несколько сцен. Это фестивали «Старконе», «Юниконе» в Минске и «Comic-Con Russia» в Москве. Люди задавали вопросы, смотрели. Слава Богу, уходили не так много с показов, обсуждений. Поэтому в целом, я надеюсь, что хороший пока что отклик.

– Когда этот фильм будет готов, когда его можно будет увидеть?

– Фильм, я надеюсь, можно будет увидеть в первой половине – середине марта.

– Где?

– Будет показ, пока что не анонсирую кинотеатр, в одном из кинотеатров Москвы. Мы надеемся, что это абсолютно бесплатный будет вход. Одновременно будет показ в Питере и в Минске.

– Будем ждать премьеры и с удовольствием на нее придем!

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