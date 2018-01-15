МВФ подверг критике проект Порошенко об антикоррупционном суде

Киев, 15 января. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) назвало принятый украинским президентом Петром Порошенко законопроект о Высшем антикоррупционном суде «противоречащим обязательствам», которые Киев взял на себя перед МВФ. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден.

Письмо Ван Родена было опубликовано в ряде украинских СМИ. По мнению представителя МВФ, законопроект о создании Антикоррупционного суда (АКС) является шагом в правильном направлении, однако МВФ не устраивает то, как подготовлен этот проект.

«Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений несовместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. В данном виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС», – гласит текст письма Ван Родена.

Напомним, что в конце декабря Порошенко внес законопроект о создании Антикоррупционного суда в Верховную раду.

Российский президент Владимир Путин, выступая прошлым летом в образовательном центре «Сириус» в Сочи, заявил, что Украина захлебывается в коррупции, причем на самых высших эшелонах власти. По его словам, новые политики, которые пришли к власти на Украине не смогли добиться улучшения экономического положения в стране. При этом после их прихода уровень коррупции на Украине вырос в разы