Полиция применила газ против митингующих возле парламента в Афинах
Афины, 15 января. Полиция Греции применила слезоточивый газ против участников акции протеста возле здания парламента в Афинах. Инцидент произошел в тот день, когда греческие депутаты рассматривали новый комплекс мер, которые предписывают принять международные кредиторы Греции в обмен на финансовую помощь.
У стен парламента собралось более 10 тыс. человек, когда провокаторы из толпы начали забрасывать выставившую оцепление полицию коктейлями Молотова и камнями. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ.
Протесты в Афинах вызвали транспортный коллапс. Тысячи горожан вынуждены были отменить свои поездки из-за перекрытых дорог. При этом многие профсоюзы, включая профсоюзы государственных работников ADEDY и GSEE, объявили о забастовке в знак протеста против рассматриваемого в парламенте законопроекта.
«Правительство продолжает рассматривать антирабочие меры, которые приводят к обнищанию греческого общества. Это последний удар для рабочих, пенсионеров и безработных», — приводит слова представителя GSEE агентство Reuters.
Parliament discusses other coercive measures; protest in Athens https://t.co/6hujvnuQbc pic.twitter.com/ehne3tEpNK— ARKELEU (@arkeleu) January 15, 2018