США находятся в тесном контакте с Турцией по вопросу курдов в Сирии — Пентагон

Вашингтон, 15 января. Американская сторона находится в тесном контакте с властями Турции по вопросам, связанным с поддержкой Вашингтоном отрядов прокурдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом журналистам заявил представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими турецкими союзниками по НАТО по поводу поддержки СДС», — подчеркнул он.

Кроме того, Пентагон по-прежнему считает Анкару незаменимым партнером в борьбе с боевиками из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Мы понимаем обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с РПК, которая признана в США зарубежной террористической организацией. Соединенные Штаты не оказывают никакой поддержки РПК», — цитирует слова Рэнкин-Гэллоуэя РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что возглавляемая США международная коалиция хочет создать на базе отрядов «Сирийских демократических сил» пограничную службу безопасности.

Однако представители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже назвали данный план неприемлемым. Это связано с тем, что Анкара обвиняет СДС в связях с боевиками из Рабочей партии Курдистана (РПК).

1 Организация запрещена на территории РФ.