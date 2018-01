Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах

Лондон, 15 января. Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

По словам пресс-секретаря О'Риордан, певица скончалась в Лондоне, куда прибыла для участия в небольшой студийной записи.

«Члены ее семьи совершенно подавлены последними новостями и очень просили не беспокоить их в этот крайне непростой для них период», – приводит RTE слова пресс-секретаря вокалистки.

Напомним, что The Cranberries была сформирована в 1989 году, а пик ее известности пришелся на девяностые годы. Одним из самых продаваемых альбомов группы стал Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, изданный в 1993 году.

В 2003 году участники группы объявили, что уходят в долговременный творческий отпуск. Группа воссоединилась лишь в ноябре 2009 года. Последний альбом группы вышел в апреле 2017 года, он назывался Something Else.