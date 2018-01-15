Путин поручил сделать ипотеку в России доступной для 50% семей к 2025 году

Москва, 15 января. Глава государства Владимир Путин поручил Совету при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году. Об этом говорится в протоколе заседания, которое прошло в конце декабря 2017 года.

Предложения должны быть подготовлены до 1 марта 2018 года. Российский лидер также поставил задачи увеличить к 2025 году число семей, ежегодно берущих ипотеку, до двух миллионов и нарастить объемы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.

Напомним, ранее стало известно о том, что законопроект о предоставлении льгот при оформлении ипотечного кредита для многодетных семей вскоре будет передан на рассмотрение депутатам Государственной думы России.

Владимир Путин. Биография