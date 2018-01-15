«Чак Норрис проверяет, нет ли под кроватью спецназа»: иностранцы восхитились тренировками ФСБ

Москва, 15 января. Многих иностранных интернет-пользователей впечатлил уровень подготовки бойцов российского спецназа.

На YouTube появился ролик «Российский спецназ ФСБ (бывший КГБ). Наука прорыва! Победа неизбежна!», в котором показана тренировка бойцов российского спецподразделения. В частности, на кадрах можно увидеть учения по десантированию ночью, стрельбу в условиях сильной тряски, а также отработку штурма объекта из воды.

«Одна из лучших спецслужб в истории», — пишет пользователь под ником Tahsin Сhowdhury. «Никогда не шутите с русской армией», — отмечает Дэнни Шлегель.

А пользователь Lone Ranger даже противопоставил российских спецназовцев знаменитому американскому актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису, который, благодаря боевикам восьмидесятых, стал живым воплощением смертельной и неодолимой силы в массовой культуре.

«Дети проверяют, нет ли под кроватью Бугимэна. Бугимэн проверяет, нет ли под кроватью Чака Норриса. Чак Норрис проверяет, нет ли под кроватью Spetsnaz», — шутит он.

Напомним, что в феврале прошлого года президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Сил специальных операций, назвав их мощным и эффективным инструментом защиты государства.

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