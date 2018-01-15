Эксперт прокомментировал отказ финской фирмы поставлять генераторы в Крым

Санкт-Петербург, 15 января. Финская компания Wrtsil отказалась поставлять генераторы для аварийно-спасательного судна, которое сейчас строится на керченском судостроительном заводе. По словам представителей компании, причиной стали санкции ЕС.

Как отметили представители компании, вопрос о поставке дизельных генераторов керченской судоверфи тщательно рассматривался. Однако руководство Wrtsil приняло решение отказаться от поставки из-за действующих санкций ЕС в отношении Крыма. В компании подтвердили, что готовы продолжать сотрудничество с Россией «в рамках действующих правил».

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данный инцидент демонстрирует, что западные компании готовы игнорировать санкционный режим при соблюдении тайны сделки. Он напомнил аналогичную ситуацию с турбинами немецкой фирмы Siemens, которая пошла на попятную лишь после шума в западных СМИ.

«К тому же, в случае с кораблем, он, наверняка, не имел международной приписки в Крыму, что в принципе сводило действие санкций к нулю, но финны все равно испугались в этом вопросе публичного скандала», – приводит слова Брутера издание «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, это означает, что западные фирмы воспринимают антироссийские санкции лишь как досадное ограничение, которое они готовы обойти при любом случае.