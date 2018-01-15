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Две ракеты взорвались в дипломатическом квартале Кабула
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    Две ракеты взорвались в дипломатическом квартале Кабула

    20:14  15 Января 2018  /обновлено: 20:56  15 Января 2018
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    Две ракеты взорвались в дипломатическом квартале Кабула

    Кабул, 15 января. Две ракеты взорвались в понедельник посреди дипломатического квартала Кабула. Об этом сообщает китайское информагентство «Синьхуа».

    Речь идет о квартале Шах-Дарак. Как передает телеканал TOLO News, один из снарядов упал возле посольства Канады. По словам официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими, в результате обстрела никто не пострадал. Какие именно силы несут ответственность за данный инцидент — не уточняется.

    Напомним, что в минувшую пятницу в афганской провинции Гур произошел теракт. Боевик-смертник подорвал себя в жилом доме. В результате два человека погибли два человека, шестеро получили ранения. Среди погибших есть ребенок, а среди пострадавших — три женщины. Сообщается, что террорист хотел взорваться в мечети, однако бомба взорвалась раньше времени.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кабул #афганистан #взрыв
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