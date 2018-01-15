Две ракеты взорвались в дипломатическом квартале Кабула

Кабул, 15 января. Две ракеты взорвались в понедельник посреди дипломатического квартала Кабула. Об этом сообщает китайское информагентство «Синьхуа».

Речь идет о квартале Шах-Дарак. Как передает телеканал TOLO News, один из снарядов упал возле посольства Канады. По словам официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими, в результате обстрела никто не пострадал. Какие именно силы несут ответственность за данный инцидент — не уточняется.

Напомним, что в минувшую пятницу в афганской провинции Гур произошел теракт. Боевик-смертник подорвал себя в жилом доме. В результате два человека погибли два человека, шестеро получили ранения. Среди погибших есть ребенок, а среди пострадавших — три женщины. Сообщается, что террорист хотел взорваться в мечети, однако бомба взорвалась раньше времени.