Будапешт заявил о новых ограничениях прав венгров на Украине

Киев, 15 января. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против новых ограничений прав этнических венгров на территории Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также должны публиковаться на двух языках», — цитирует слова Сийярто RT.

По словам венгерского дипломата, Будапешт будет выступать против новых планов Киева так же, как и против скандального закона «Об образовании».

Напомним, в конце декабря глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил о том, что Венгрия якобы пытается помешать евроатлантической интеграции Украины.