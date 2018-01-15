«Конец гегемонии доллара»: Россия и Китай могут пошатнуть экономическое господство США

Пекин, 15 января. Рост экономики России и Китая может спровоцировать глобальные изменения на мировом рынке, что в итоге положит конец модели, построенной на гегемонии доллара США. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

По словам авторов материала, первый шаг в этом направлении был сделан в тот момент, когда Россия и КНР создали бездолларовую среду в торговле нефтью, а также начали активно увеличивать запасы золота. Возврат к золотому стандарту будет означать уход от долларовой зависимости.

Сообщается, что за последние 10-15 лет Россия и Китай увеличили запасы золота с 400 до 3,6 тыс. тонн, что в совокупности больше, чем золотой запас США.

«Совокупный золотой запас РФ и Китая превышает американский, и это может пошатнуть доминирование США в мировой экономике», — сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Sohu.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в 2015 году предложил полностью отказаться от торговли в долларах и евро в странах СНГ. На тот момент почти 50% денежного оборота между странами ЕврАзЭС приходилось на американскую и европейскую валюты.

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