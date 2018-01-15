Вооруженная оппозиция Сирии: США могут спровоцировать новые войны

Каир, 15 января. Планы международной коалиции по созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» могут спровоцировать новые конфликты, а также привести к окончательному расколу Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил представитель вооруженной сирийской оппозиции на переговорах в Астане Фатех Хассун.

По мнению дипломата, возглавляемая США коалиция пытается усилить свое влияние в регионе.

«Мы не думаем, что этот шаг поможет сохранить единство Сирии и защитить ее границы. Наоборот — этот шаг приведет к расколу Сирии и началу длительной войны на границе с Турцией, так как это угрожает ее национальной безопасности, и другой длительной войне с составляющими сирийского народа», — цитирует слова Хассуна РИА Новости.

Он также указал на то, что Вашингтон поддерживает не группировки оппозиции, а прокурдские «Сирийские демократические силы» (СДС).

Напомним, ранее министерство иностранных дел САР сообщило о том, что заявление американской стороны о создании на базе СДС «сил безопасности границы» Дамаск расценивает в качестве открытой агрессии.