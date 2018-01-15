Симоньян дала ироничный совет Макрону в ответ на недопуск журналистов RT France

Москва, 15 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на отказ Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France.

После того как Елисейский дворец дважды за неделю отказал журналистам в аккредитации, главный редактор RT дала ироничный совет президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — цитирует Симоньян RT.

Ранее Макрон поддержал инициативу французских булочников включить багет в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, в МИД РФ уже отмечали, что давление на RT во Франции оказывается непосредственно по инициативе Макрона. Об этом, в частности, заявляла официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.