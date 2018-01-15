Выборы-2018: ЦИК утвердил формы бюллетеня для голосования

Москва, 15 января. Центральная избирательная комиссия России утвердила три варианта избирательного бюллетеня для голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом в понедельник заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Первый вариант бюллетеня является основным, второй предназначен для комплексов обработки избирательных бюллетеней, третий — для электронного голосования. Все фамилии кандидатов будут размещаться в алфавитном порядке, а информация о них будет записана черным цветом на русском языке.

Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в середине декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру. Он уже собрал необходимое число подписей в свою поддержку для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.