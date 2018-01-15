Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

Киев, 15 января. Министерство экономического развития и торговли Украины приняло решение снять санкции, наложенные на российскую компанию «Южтранс». Об этом говорится в опубликованных документах ведомства.

Соответствующий указ был подготовлен еще в конце декабря 2017 года. До введения ограничений «Южтранс» поставлял на украинскую территорию около 70-80 тысяч тонн антрацита, который добывается на шахтах в Ростовской области.

Санкции в отношении российского поставщика были введены Киевом в конце октября 2017 года.

Ранее бывший член Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус рассказал о том, что поставляемый из Соединенных Штатов Америки уголь крайне вреден для экологии.

Напомним, в августе 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что запасов российского угля хватит еще на 500 лет.